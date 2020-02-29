Від 15 тис. до 46 тис. гривень. Скільки отримали голови фракцій та груп Ради в січні

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в січні склала від 15 тис. до 46 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.



Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в січні отримав 37 473,89 гривні зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко - 35 764,48 гривні.



Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович отримали 22 365,72 гривні і 19 268,48 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 28 692,45 гривні.



Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за січень отримали 42 040 гривень і 46 244 гривні відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 285,12 гривні.



Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 15 064,34 гривні і 45 193 гривень відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич - 25 585,9 гривні.



Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за січень отримав депутат від "Батьківщини" Іван Кириленко - 54 312,84 гривні.



Депутатам в січні не нараховувалися доплати на виконання депутатських повноважень.



Як повідомляли Українські Новини, зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати в країні.



Раніше Бородянський відзвітував про свою зарплату. Однак сума не збігається з даними Кабміну.