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  • Від 15 тис. до 46 тис. гривень. Скільки отримали голови фракцій та груп Ради в січні
29 лютого 2020, субота, 07:00 6
Економіка 2020-02-29T07:15:02+02:00
Українські Новини
Від 15 тис. до 46 тис. гривень. Скільки отримали голови фракцій та груп Ради в січні

Від 15 тис. до 46 тис. гривень. Скільки отримали голови фракцій та груп Ради в січні

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Рада 9 скликання, Голови фракцій
Рада 9 скликання. Фото: Страна.юа
Рада 9 скликання. Фото: Страна.юа

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в січні склала від 15 тис. до 46 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в січні отримав 37 473,89 гривні зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко - 35 764,48 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович отримали 22 365,72 гривні і 19 268,48 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 28 692,45 гривні.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за січень отримали 42 040 гривень і 46 244 гривні відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 285,12 гривні.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 15 064,34 гривні і 45 193 гривень відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич - 25 585,9 гривні.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за січень отримав депутат від "Батьківщини" Іван Кириленко - 54 312,84 гривні.

Депутатам в січні не нараховувалися доплати на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати в країні.

Раніше Бородянський відзвітував про свою зарплату. Однак сума не збігається з даними Кабміну.

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