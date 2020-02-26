Бородянский отчитался о своей зарплате. Сумма не совпадает с данными Кабмина

Заработная плата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за январь составила 11,6 тыс. гривен, его заместителей - от 39,6 тыс. до 80,5 тыс. гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Бородянский в январе получил зарплату в размере 11 653 гривен, его первый заместитель Анатолий Максимчук – 39 600 гривен.

Зарплаты заместителей министра Ирины Подоляк, Владимира Шумилина, Алексея Сивирина, Светланы Фоменко составили 80 500 гривен.

Согласно обнародованной на сайте правительства информации о зарплатах членов Кабмина, зарплата Бородянского за январь составила вместе с премией 54 477 гривен, из них 14 477 гривен - должностной оклад и надбавки, 40 000 гривен – премия за январь.

В то же время, согласно информации на сайте правительства о зарплатах министров, за январь Бородянскому начислена премия в размере 40 000 гривен, которую намерены выплатить в феврале.

Отмечается, что после удержания налогов и сборов фактическая сумма к получению составляет 43 854 гривны.

В Telegram-канале Бородянский отметил, что министерство работает на принципах максимальной прозрачности и открытости и будет публиковать данные о зарплате руководства ежемесячно на официальном сайте министерства.

"Чтобы не распространять фейки, достаточно пользоваться официальной информацией, а не тиражировать ложь анонимных "источников" и сайтов "сливных бачков", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Бородянского за декабрь 2019 составила 113 тыс. гривен, его замов - от 204,5 тыс. до 248 тыс. гривен, госсекретаря – 42,3 тыс. гривен.

В СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого.