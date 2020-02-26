подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 18:27 55
Кабмин 2020-02-26T18:32:07+02:00
Українські Новини
Бородянский отчитался о своей зарплате. Сумма не совпадает с данными Кабмина

Бородянский отчитался о своей зарплате. Сумма не совпадает с данными Кабмина

Ярина Вацяк
Министр культуры, Зарплата чиновников, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Заработная плата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за январь составила 11,6 тыс. гривен, его заместителей - от 39,6 тыс. до 80,5 тыс. гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Бородянский в январе получил зарплату в размере 11 653 гривен, его первый заместитель Анатолий Максимчук – 39 600 гривен.

Зарплаты заместителей министра Ирины Подоляк, Владимира Шумилина, Алексея Сивирина, Светланы Фоменко составили 80 500 гривен.

Согласно обнародованной на сайте правительства информации о зарплатах членов Кабмина, зарплата Бородянского за январь составила вместе с премией 54 477 гривен, из них 14 477 гривен - должностной оклад и надбавки, 40 000 гривен – премия за январь.

В то же время, согласно информации на сайте правительства о зарплатах министров, за январь Бородянскому начислена премия в размере 40 000 гривен, которую намерены выплатить в феврале.

Отмечается, что после удержания налогов и сборов фактическая сумма к получению составляет 43 854 гривны.

В Telegram-канале Бородянский отметил, что министерство работает на принципах максимальной прозрачности и открытости и будет публиковать данные о зарплате руководства ежемесячно на официальном сайте министерства.

"Чтобы не распространять фейки, достаточно пользоваться официальной информацией, а не тиражировать ложь анонимных "источников" и сайтов "сливных бачков", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Бородянского за декабрь 2019 составила 113 тыс. гривен, его замов - от 204,5 тыс. до 248 тыс. гривен, госсекретаря – 42,3 тыс. гривен.

В СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого. 

 

Больше новостей о: Министр культуры Зарплата чиновников Владимир Бородянский

ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Из-за коронавируса на линии разграничения с ОРДЛО введут санитарные меры 19:31
Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавируса 19:20
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба
Вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации из Уханя 19:16
"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера 19:10
Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды 18:45
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания 20:22 Инфографика
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok