підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 23:16 8
Кабмін 2020-02-29T00:15:01+02:00
Українські Новини
Кабмін готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні, - Милованов

Кабмін готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні, - Милованов

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Тимофій Милованов, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні Covid-19.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Я можу сказати перелік того, що буде в Україні. Перш за все, це буде карантин. Ми будемо намагатися як держава робити, щоб люди один з одним не зустрічалися. Це вплине на транспорт, на туризм, на деякі інші галузі. У нас є тут повний план. Тут написано червоним - "економічний прогноз у разі негативного сценарію", - сказав Милованов.

Чиновник зазначив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства проводить міжвідомчі наради і зустрічається з асоціаціями для оцінки впливу спалахи вірусу і зменшення можливих ризиків.

"Якщо треба, ми будемо вводити обмеження на ціни для того, щоб не завищували ціни під час того сценарію "С", - коментує міністр песимістичний прогноз уряду.

Милованов також вважає, що Україна може посилити економіку через спалахи в інших країнах і через падіння цін на нафту і газ.

"Для нас це краще. Коли метал не буде вироблятися в Китаї, це дасть можливість нам і світу в цілому виробляти більше металу", - припускає він.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Київ провів навчання з виявлення і протидії коронавірусу.

Крім того, Україна у всю продовжує підготовку до зустрічі з коронавірусом. На 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби.

Більше новин про: Карантин Кабмін Тимофій Милованов коронавірус в Україні

Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну...
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень...
Українця в Китаї перевіряють на коронавірус через ...
Україна не планує закривати кордони через коронаві...
Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців
Українців, які залишилися в Ухані, планують евакуювати з допомогою інших країн
Новини
Арахамія виключає можливість призначення бізнесмена Тігіпка прем'єром 23:48
Кабмін готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні, - Милованов 23:16
Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки Україна не виконає 7 пунктів комюніке, - Пристайко 22:45
В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави, – Скалецька 22:06
Чи готовий я до відставки? Готовий з самого початку, – Пристайко про свою можливу відставку 21:16
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць 16:18
більше новин
Україна не планує закривати кордони через коронавірус, - Пристайко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok