Кабмін готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні, - Милованов

Кабінет Міністрів готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні Covid-19.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.



"Я можу сказати перелік того, що буде в Україні. Перш за все, це буде карантин. Ми будемо намагатися як держава робити, щоб люди один з одним не зустрічалися. Це вплине на транспорт, на туризм, на деякі інші галузі. У нас є тут повний план. Тут написано червоним - "економічний прогноз у разі негативного сценарію", - сказав Милованов.



Чиновник зазначив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства проводить міжвідомчі наради і зустрічається з асоціаціями для оцінки впливу спалахи вірусу і зменшення можливих ризиків.



"Якщо треба, ми будемо вводити обмеження на ціни для того, щоб не завищували ціни під час того сценарію "С", - коментує міністр песимістичний прогноз уряду.



Милованов також вважає, що Україна може посилити економіку через спалахи в інших країнах і через падіння цін на нафту і газ.



"Для нас це краще. Коли метал не буде вироблятися в Китаї, це дасть можливість нам і світу в цілому виробляти більше металу", - припускає він.



Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Київ провів навчання з виявлення і протидії коронавірусу.



Крім того, Україна у всю продовжує підготовку до зустрічі з коронавірусом. На 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби.