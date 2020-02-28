Чи готовий я до відставки? Готовий з самого початку, – Пристайко про свою можливу відставку

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що готовий до відставки. Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Прямолінійно якщо запитати дійсно готовий я до відставки? Готовий з самого початку, ще прийшовши на цю посаду", - сказав міністр.



Він також зазначив, що з моменту пропозиції від президента Володимира Зеленського зайняти посаду міністра закордонних справ, маючи 25-річний досвід державної служби, він розумів, як швидко можуть змінюватися міністри.



Крім цього, Пристайко не задоволений ні своєю, ні роботою своїх колег.



"Я не задоволений ні своєю роботою, ні роботою моїх колег. Я розумію, що робиться "нормально", але поки що, умовно кажучи, не закінчиться війна, я не можу дозволити ні собі, ні своїм колегам відчувати, що ми робимо роботу нормально", - сказав він.



Він також вважає очевидним, що на його місце підбирається нова людина, так як на його думку, завжди повинен бути готовий інший кандидат на кожну посаду в уряді.



Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Пристайко повідомив, що вважає безпідставними чутки про його відставку.



Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,07 млн гривень доходів за 2019 рік.