Чи готовий я до відставки? Готовий з самого початку, – Пристайко про свою можливу відставку

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що готовий до відставки. Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Україна 24", передають Українські Новини."Прямолінійно якщо запитати дійсно готовий я до відставки? Готовий з самого початку, ще прийшовши на цю посаду", - сказав міністр.Він також зазначив, що з моменту пропозиції від президента Володимира Зеленського зайняти посаду міністра закордонних справ, маючи 25-річний досвід державної служби, він розумів, як швидко можуть змінюватися міністри.Крім цього, Пристайко не задоволений ні своєю, ні роботою своїх колег."Я не задоволений ні своєю роботою, ні роботою моїх колег. Я розумію, що робиться "нормально", але поки що, умовно кажучи, не закінчиться війна, я не можу дозволити ні собі, ні своїм колегам відчувати, що ми робимо роботу нормально", - сказав він.Він також вважає очевидним, що на його місце підбирається нова людина, так як на його думку, завжди повинен бути готовий інший кандидат на кожну посаду в уряді.Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Пристайко повідомив, що вважає безпідставними чутки про його відставку.Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,07 млн гривень доходів за 2019 рік.