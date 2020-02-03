подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 февраля 2020, понедельник, 15:45 776
Политика 2020-02-03T15:46:29+02:00
Українські Новини
Пристайко задекларировал 2 млн гривен доходов за 2019 год

Пристайко задекларировал 2 млн гривен доходов за 2019 год

Валерия Драгомирова
МИД, Доходы, декларация, Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,07 млн гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его доход за 2019 год составили 690 тыс. гривен зарплаты в Министерстве иностранных дел и 1,38 млн гривен возмещений от миссии Украины при НАТО.

В октябре 2019 года Пристайко задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в размере 676 тыс. гривен, при этом в декларации за 2019 год, поданной в феврале, пропал ранее задекларированный автомобиль BMW X1 2017 года выпуска стоимостью 753 тыс. гривен.

В совместной собственности с семьей у него две квартиры в Киеве: с 1998 года площадью 34 кв. м, а с 2011 - 73 кв. м.

Его супруга владеет еще тремя квартирами в Киеве: с 2014 на 78 кв. м за 2 млн гривен, с 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривен, а с 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривен.

Также она ожидает завершения строительства еще одной квартиры площадью 87 кв. м.

В 2018 году жена Пристайко заработала 336 тыс. гривен за предоставление имущества в аренду.

Одну из ее квартир арендовал бывший депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Алексей Рябчин.

У Пристайко совместно с женой на банковских счетах 205 тыс. гривен (Ощадбанк) и 7 тыс. евро (ING Bank Belgium), а наличными - 170 тыс. гривен и 35,6 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Пристайко министром иностранных дел.

До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента.



Больше новостей о: МИД Доходы декларация Вадим Пристайко

Холодницкий опроверг свою отставку
38,5% опрошенных стали хуже относиться к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием
Новости
Убийство пластического хирурга в Киеве: Нацполиция рассказала три главных версии 16:40
Гривна на межбанке укрепилась до 25 16:38
В январе Украина увеличила импорт газа на 62,7% 16:29
В Раде задумались о создании Кодекса поведения депутата 16:23
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана 16:18
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак
Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки" 12:19
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok