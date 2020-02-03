Пристайко задекларировал 2 млн гривен доходов за 2019 год

Министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,07 млн гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его доход за 2019 год составили 690 тыс. гривен зарплаты в Министерстве иностранных дел и 1,38 млн гривен возмещений от миссии Украины при НАТО.

В октябре 2019 года Пристайко задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в размере 676 тыс. гривен, при этом в декларации за 2019 год, поданной в феврале, пропал ранее задекларированный автомобиль BMW X1 2017 года выпуска стоимостью 753 тыс. гривен.

В совместной собственности с семьей у него две квартиры в Киеве: с 1998 года площадью 34 кв. м, а с 2011 - 73 кв. м.

Его супруга владеет еще тремя квартирами в Киеве: с 2014 на 78 кв. м за 2 млн гривен, с 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривен, а с 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривен.

Также она ожидает завершения строительства еще одной квартиры площадью 87 кв. м.

В 2018 году жена Пристайко заработала 336 тыс. гривен за предоставление имущества в аренду.

Одну из ее квартир арендовал бывший депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Алексей Рябчин.

У Пристайко совместно с женой на банковских счетах 205 тыс. гривен (Ощадбанк) и 7 тыс. евро (ING Bank Belgium), а наличными - 170 тыс. гривен и 35,6 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Пристайко министром иностранных дел.

До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента.





