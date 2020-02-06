Пристайко прокомментировал слухи о его отставке и пошутил о возможной замене

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает безосновательными слухи о его отставке.

Об этом он сообщил во время брифинга по результатам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппом Кофодом, передают Українські Новини.

"Что касается моей возможной отставки... Моя договоренность с Президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Я с Президентом Зеленским об этом (об отставке) не говорил", - сказал он.

Пристайко отметил, что готов покинуть пост министра и перейти на другое место в дипломатии, так как уже имеет большой опыт в этой сфере.

Министр также отметил, что хотел бы получить информацию об отставке не от "источников" из Офиса Поезидента, а лично от Президента.

Он также, шутя, отметил, что знает хорошую ему замену, и указал на стоящего рядом министра иностранных дел Дании Кофода.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,07 млн гривен доходов за 2019 год.

За 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.