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28 лютого 2020, пʼятниця, 19:33 13
Президент 2020-02-28T20:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив голів райадміністрацій у шести областях

Зеленський призначив голів райадміністрацій у шести областях

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, голови райадміністрацій, Призначення
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив 14 голів районних державних адміністрацій у Хмельницькій, Харківській, Полтавській, Львівській, Запорізькій і Вінницькій областях.

Про це йдеться розпорядженнях президента №151-170 від 28 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Зеленський призначив Олександра Солов'я замість Юрія Танасійчука головою Новоушицької райадміністрації Хмельницької області.

Також він призначив 6 голів райадміністрацій Харківської області та звільнив 3: Андрія Зассеєва замість Ашота Керопова - Лозівської райадміністрації, Олександра Кайдаша замість Євгена Третьякова - Красноградської райадміністрації, Джамала Стаценка замість Романа Гончарова - Кегичівської райадміністрації; Максима Карплюка - Сахновщинської райдержадміністрації, Тамаза Гамбаршвілі - Золочівської райадміністрації, Олену Петренко - Зачепилівської райдержадміністрації.

Згідно з розпорядженнями, Зеленський призначив 4 голів райадміністрацій Вінницької області, а також звільнив 2: Олександра Дмитрука замість Володимира Гаврилюка - Калинівської райадміністрації, Володимира Скалія замість Валентина Панчука - Крижопільської райадміністрації, Валентина Русанченка - Бершадської райадміністрації, Тараса Олексюка - Липовецької райдержадміністрації.

Згідно з розпорядженнями, президент призначив Вікторію Ємець головою Миргородської райдержадміністрації Полтавської області, а Омеляна Стасула - Дрогобицької райадміністрації Львівської області, Анатолія Хворостянова - Оріхівської райадміністрації Запорізької області.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив ексголову Держліків заступником секретаря РНБО.

Раніше Зеленський призначив свою дружину в раду, яку раніше очолювала Марина Порошенко.

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