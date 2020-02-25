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25 февраля 2020, вторник, 21:20 9
Силовые структуры 2020-02-25T21:20:25+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил экс-главу Гослекарств заместителем секретаря СНБО

Зеленский назначил экс-главу Гослекарств заместителем секретаря СНБО

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Назначение, СНБО, Алексей Соловьев
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Соловьев назначен указом №57 от 25 февраля.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Соловьев занимал должности главы Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.

Также он был главой Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соловьев окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию и Днепропетровский университет экономики и права.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО руководителя Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

Тем временем секретарь СНБО Данилов за январь получил более 80 тысяч гривен надбавок и премиальных. 

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