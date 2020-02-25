Зеленский назначил экс-главу Гослекарств заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Соловьев назначен указом №57 от 25 февраля.



"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.



Соловьев занимал должности главы Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.



Также он был главой Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.



Соловьев окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию и Днепропетровский университет экономики и права.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО руководителя Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.



Тем временем секретарь СНБО Данилов за январь получил более 80 тысяч гривен надбавок и премиальных.