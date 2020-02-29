У січні Разумков заробив менше, ніж Стефанчук

Зарплата голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова у січні становила 37,8 тисяч гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 53,6 тисяч гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 33,9 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за січень становить 37 816,01 гривень.

Стефанчук отримав у січні 53 583,48 гривні зарплати, а Кондратюк – 33 951,17 гривень.

Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк не нараховувалася доплата на виконання депутатських повноважень за січень.

Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату керівництва ВР за січень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова в грудні склала 37 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 35 тис. гривень. Крім того, на виконання депутатських повноважень за грудень-листопад Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк було нараховано по 76 840 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Дмитро Разумков посварився з Володимиром Зеленським, в результаті чого президент порадив голові ВР звільнятися, якщо щось не подобається.