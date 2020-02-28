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28 лютого 2020, пʼятниця, 19:03 11
Транспорт 2020-02-28T19:18:10+02:00
Українські Новини
Тимчасовий глава "Укрзалізниці" задекларував понад чверть мільйона зарплати в лютому

Тимчасовий глава "Укрзалізниці" задекларував понад чверть мільйона зарплати в лютому

Ярина Вацяк
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек, призначений замість Євгена Кравцова, задекларував 258 тис. гривень заробітної плати в лютому.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

6 лютого Марчек отримав 258 121 гривню зарплати за основним місцем роботи - АТ "Укрзалізниця".

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Зазначимо Марчек був призначений членом правління "Укразилизниці" 24 червня 2016 року. У 2014-2015 роках Марчек був незалежним членом спостережної ради компанії "Укрросметал". У січня Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці". 31 грудня 2019 року Кравцов подав у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, Марчек задекларував 3 квартири, 5 годин і 5 млн гривень доходів в 2018 році.

Раніше былвший керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримував зарплату 812 тис. гривень на місяць.

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