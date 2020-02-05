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05 февраля 2020, среда, 17:12 17
Транспорт 2020-02-05T17:13:08+02:00
Українські Новини
Врио предправления "Укрзализныци" Марчек задекларировал 3 квартиры, 5 часов и 5 млн гривен доходов в 2018

Врио предправления "Укрзализныци" Марчек задекларировал 3 квартиры, 5 часов и 5 млн гривен доходов в 2018

Елизавета Кесельман
Евгений Кравцов, Укразализныця, Декларации чиновников, Доходы и декларации, Желько Марчек
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы

Временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек, назначенный вместо Евгения Кравцова, задекларировал 3 квартиры, 5 часов и 5 млн гривен доходов в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В частности, Марчек задекларировал квартиру в Киеве площадью 93,2 кв. м и стоимостью 6 млн гривен, 2 квартиры в Сербии площадью 110 кв. м (2,25 млн гривен) и 60,36 кв. м (4,65 млн гривен) и 2 гаража также в Сербии.

Кроме того, он указал в декларации 5 наручных часов - ТМ "Омега" стоимостью 38 тыс. гривен, Braitling за 100 тыс. гривен, Seiko за 29 тыс. гривен, Seiko 5 за 3,6 тыс. гривен, Biatec за 33 тыс. гривен.

Также в собственности Марчека находится автомобиль Mercedes GL 350CDI 2012 года выпуска за 1,16 млн гривен.

В 2018 году он получил 4,759 млн гривен заработной платы и 148,5 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества.

Также Марчек задекларировал 49 тыс. евро наличными.

Его жена Светлана Марчек владеет квартирой в Запорожье площадью 87,45 кв. м и стоимостью 2,5 млн гривен и земельный участок площадью 512 кв. м в Запорожской области.

Также она задекларировала автомобиль BMW i3 2014 года выпуска за 634,5 тыс. гривен, 44 тыс. гривен дохода за 2018 год, 58,25 тыс. гривен в драгоценных металлах и 57 728 долларов на счету в Приватбанке.

Как сообщали Українськi Новини, Марчек был назначен членом правления "Укразилизныци" 24 июня 2016 года.

В 2014-2015 годах Марчек был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл".

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

31 декабря 2019 года Кравцов подал в отставку.

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