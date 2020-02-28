Суд відсторонив від посади голови Чернівецької облради Мунтяна ("Батьківщина")

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила від посади голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), який раніше попався на хабарі у $400 тис.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Апеляційна палата задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і відсторонила голову Чернівецької облради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Термін відсторонення суд визначив у межах строку досудового розслідування, а саме до 4 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд залишив у силі заставу 10 млн гривень голові Чернівецької облради Мунтяну.

НАБУ відкрило справу стосовно Мунтяна за підозрою в отриманні хабара в розмірі 180 тис. доларів.

16 жовтня 2019 року НАБУ провело обшуки в Чернівецькій обласній раді.