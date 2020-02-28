підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 16:35 11
Медицина 2020-02-28T18:45:03+02:00
Українські Новини
В Україні почали закупівлю ліків за бюджетними програмами

В Україні почали закупівлю ліків за бюджетними програмами

Ярина Вацяк
МОЗ, безкоштовні ліки, Доступні ліки
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Закупівлю ліків почало державне підприємство "Медичні закупівлі України" за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров'я, яке хоче в 20 разів підняти штрафи за продаж ліків без рецептів. 

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Сьогодні був підписаний указ Міністерства охорони здоров'я, яким до ДП "Медичні закупівлі України" передаються 14 з 38 напрямків закупівель лікарських засобів та медичних товарів. Раніше цю функцію виконували спеціалізовані організації, які здійснювали закупівлі МОЗ України з 2015 року", - написано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тепер держпідприємство буде реалізовувати повний цикл закупівель препаратів і медичних виробів.

Підприємство буде проводити закупівлі медикаментів для людей, хворих на онкологію, гемофілію, серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями, ідіопатичною дистонією, безпліддям, розсіяний склероз, ДЦП, а також реактиви для скринінгу новонароджених, препарати для невідкладної медичної допомоги при кровотечах та медикаменти для антиретровірусної терапії та інші.

Також в повідомленні говориться, що співпраця з Медичними закупівлями України" дозволить МОЗ більш ефективно забезпечувати пацієнтів медикаментами: тепер тривалість закупівлі, в залежності від процедури, буде становити 1 - 2,5 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка.

В Україні існує Національний перелік ліків, який у лікарнях також має видаватися за державний кошти.

Раніше аптеки отримали 887 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки" в 2019 році.

Більше новин про: МОЗ безкоштовні ліки Доступні ліки

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Новини
У пасажирів аеропорту "Запоріжжя" почали перевіряти температуру цілодобово 18:48
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради 18:23
НБУ оштрафував 3 банки на 1 млн гривень 18:17
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok