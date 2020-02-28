В Україні почали закупівлю ліків за бюджетними програмами

Закупівлю ліків почало державне підприємство "Медичні закупівлі України" за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров'я, яке хоче в 20 разів підняти штрафи за продаж ліків без рецептів.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Сьогодні був підписаний указ Міністерства охорони здоров'я, яким до ДП "Медичні закупівлі України" передаються 14 з 38 напрямків закупівель лікарських засобів та медичних товарів. Раніше цю функцію виконували спеціалізовані організації, які здійснювали закупівлі МОЗ України з 2015 року", - написано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тепер держпідприємство буде реалізовувати повний цикл закупівель препаратів і медичних виробів.

Підприємство буде проводити закупівлі медикаментів для людей, хворих на онкологію, гемофілію, серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями, ідіопатичною дистонією, безпліддям, розсіяний склероз, ДЦП, а також реактиви для скринінгу новонароджених, препарати для невідкладної медичної допомоги при кровотечах та медикаменти для антиретровірусної терапії та інші.

Також в повідомленні говориться, що співпраця з Медичними закупівлями України" дозволить МОЗ більш ефективно забезпечувати пацієнтів медикаментами: тепер тривалість закупівлі, в залежності від процедури, буде становити 1 - 2,5 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка.

В Україні існує Національний перелік ліків, який у лікарнях також має видаватися за державний кошти.

Раніше аптеки отримали 887 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки" в 2019 році.