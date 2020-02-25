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25 февраля 2020, вторник, 19:35 167
Общество 2020-02-25T19:37:57+02:00
Українські Новини
Где узнать, какие лекарства должны выдавать в больницах бесплатно

Где узнать, какие лекарства должны выдавать в больницах бесплатно

Елизавета Кесельман
Медреформа, Минздрав, Лекарства, Больницы, Бесплатный лекарства

Согласно медреформе, с апреля месяца некоторые медицинские услуги будут предоставляться украинцам бесплатно. Однако помимо этого, существует Национальный перечень лекарств, который в больницах также должен выдаваться за государственный средства. Об этом сообщает издание "Сегодня".  

Как выяснилось, наличие в больнице всех препаратов из Национального перечня лекарств можно проверить онлайн. Отмечается, что Минздрав еще в 2016 году обязал больницы сообщать об остатках препаратов на сайтах. Если у медучреждения нет своего сайта, то информация о медикаментах должна быть на сайтах города и облгосадминистрации.

"На сайте каждого областного департамента здравоохранения в обязательном порядке должна быть полная информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения Украины. То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой цене закупили конкретные лекарства", – говорит юрист Юлия Мороз.

Услуга проверки удобна тем, что в случае, если ваш лечащий врач скажет, что препарат для лечения необходимо купить, вы можете посмотреть, входит ли это лекарство в Национальный перечень (если да, то платить за него не надо). Это можно сделать на сайте "Ліки контроль". Если доктор выписал лекарство, которое не входит в перечень, то можно посмотреть, есть ли у него аналог из Нацперечня.

Остатки препаратов по больницам можно посмотреть на портале "Е-ліки". Однако сайт не охватывает все медучреждения страны. Свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Информацию об остатках лекарств можно также запросить у главного врача. Он обязан ее предоставить, говорит Юлия Мороз.

"В случае если врач назначил пациенту препарат из Национального перечня, а в больнице такого нет, нужно писать жалобу главврачу и в департамент здравоохранения своего города или области", – советует юрист.

Как сообщали Українські Новини, ранее аптеки получили 887 млн гривен компенсации по программе "Доступные лекарства" в 2019 году.

Также мы рассказали о том, как избежать покупки фальшивых лекарств.

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