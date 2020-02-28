підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 15:31 10
Суспільство 2020-02-28T16:11:43+02:00
Українські Новини
Гаврилюк вирішив влаштуватися таксистом, тому що "акуратно водить і розбирається в політиці"

Гаврилюк вирішив влаштуватися таксистом, тому що "акуратно водить і розбирається в політиці"

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Таксі, робота, Михайло Гаврилюк
Михайло Гаврилюк. Фото: Facebook
Михайло Гаврилюк. Фото: Facebook

Екснародний депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Михайло Гаврилюк розповів, чому вирішив влаштуватися таксистом. Про це він повідомив в Facebook в п'ятницю, 28 лютого.

"Якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксовати. Справжній таксист повинен вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити і розбиратися в політиці, тому я ідеально підходжу на цю посаду. Це, звичайно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і ні від якої роботи не відрікаюся. Тому поки що так", - написав Гаврилюк.

Гаврилюк також рассказав, що не буде давати інтерв'ю журналістам, тому що він не розуміє ажіотажу до нього через нову роботу.

Як повідомляли Українські Новини, козак Гаврилюк розповів, що тепер "живе як всі" і працює таксистом в Києві.

Колишнього народного депутата від фракції "Народний Фронт" Михайла Гаврилюка, який побудував у Карпатах великий будинок біля водоспаду і озера, днями помітили таксуючим в одній з київських служб таксі, а сьогодні Михайло особисто підтвердив цю інформацію.

У жовтні 2016 у Гаврилюка народилася донька.

У березні 2019 Михайло Гаврилюк задекларував купівлю автомобіля Ssang Yong Rexton 2008 року випуску за 98 тис. гривень.

Більше новин про: Верховна Рада Таксі робота Михайло Гаврилюк

Українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус, — посол
У Києві обрали лікарні, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус
Новини
Термінова заміна всіх голів РДА на 179 окрузі може свідчити про наміри зірвати вибори, – Золотарьов Золотарев 16:24
У Грузії зафіксували ще один випадок коронавірусу 15:50
Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук 15:49 Інфографіка
Промвиробництво падає весь період роботи нинішнього уряду, - Льовочкін 15:39
Гаврилюк вирішив влаштуватися таксистом, тому що "акуратно водить і розбирається в політиці" 15:31
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Нацполіція засекретила інформацію щодо Антоненка, Кузьменко і Дугаров в розслідуванні вбивства Шеремета
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok