Гаврилюк вирішив влаштуватися таксистом, тому що "акуратно водить і розбирається в політиці"

Екснародний депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Михайло Гаврилюк розповів, чому вирішив влаштуватися таксистом. Про це він повідомив в Facebook в п'ятницю, 28 лютого.

"Якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксовати. Справжній таксист повинен вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити і розбиратися в політиці, тому я ідеально підходжу на цю посаду. Це, звичайно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і ні від якої роботи не відрікаюся. Тому поки що так", - написав Гаврилюк.

Гаврилюк також рассказав, що не буде давати інтерв'ю журналістам, тому що він не розуміє ажіотажу до нього через нову роботу.

Як повідомляли Українські Новини, козак Гаврилюк розповів, що тепер "живе як всі" і працює таксистом в Києві.

Колишнього народного депутата від фракції "Народний Фронт" Михайла Гаврилюка, який побудував у Карпатах великий будинок біля водоспаду і озера, днями помітили таксуючим в одній з київських служб таксі, а сьогодні Михайло особисто підтвердив цю інформацію.

У жовтні 2016 у Гаврилюка народилася донька.

У березні 2019 Михайло Гаврилюк задекларував купівлю автомобіля Ssang Yong Rexton 2008 року випуску за 98 тис. гривень.