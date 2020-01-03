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03 января 2020, пятница, 11:36 18384
Верховная Рада и партии 2020-01-03T12:33:35+02:00
Українські Новини
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера

Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера

Ярина Вацяк
Дом, Депутат, экс-депутат, Михаил Гаврилюк

Бывший депутат Верховной Рады VIII созыва Михаил Гаврилюк, известный активист Евромайдана, построил трехэтажный дом в Карпатах в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область), площадью 550 м2.

Видео строительства дома обнародовало издание TK Media.

Видео начинается с того, что журналист спрашивает у местных жительниц, как проехать к водопаду и озеру, на котором строится трехэтажный дом. Женщина указывает журналисту дорогу и отмечает, что дом принадлежит "Гаврилюкам".

Дальше эти же женщины спрашивают у журналиста "едет ли он к Гаврилюкам в гости?".

Позже журналист приезжает на саму стройку и показывает дом, строящийся нардепом. Крутчак спрашивает у рабочего на месте ли Михаил Гаврилюк. Рабочий представляется братом тестя Гаврилюка и звонит уточнить у своего брата Ивана, отца супруги Гаврилюка, когда будет на месте хозяин дома.

В августе 2019, подавая декларацию перед увольнением с должности, Гаврилюк задекларировал 381 000 гривен заработной платы, как народный депутат Украины.

Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Из декларации можно сделать вывод, что супруга нардепа не работает и не имеет других доходов.

Также у семьи Гаврилюка есть автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска. Гаврилюк указал, что приобрёл его за 98 000 гривен (около 4 тысяч долларов на момент покупки).

Стоит отметить, что указанный автомобиль был замечен журналистом у стройки.

В декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком.

Михаил Гаврилюк — активист Евромайдана, получил широкую известность после публикации в сети видео издевательств над ним со стороны бойцов спецподразделения "Ягуар". Тогда силовики заставили активиста раздеться догола в морозную погоду, снимая его на камеру.

В октября 2014 года Михаил Гаврилюк стал народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Народный Фронт". Гаврилюк был избран по мажоритарному округу 95 (Ирпень, часть Киево-Святошинского района). Михаила Гаврилюка называли "символом Евромайдана", почётный патриарх ПЦУ Филарет восхищался мужеством нардепа.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 у Гаврилюка родилась дочка.

В марте 2019 Михаил Гаврилюк задекларировал покупку автомобиля Ssang Yong Rexton 2008 года выпуска за 98 тыс. гривен.

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