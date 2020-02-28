В Олександрівську лікарню доставили "хворого" на коронавірус: лікарі проводять навчання

У Києві проходять навчання по підготовці до коронавирусу

У Києві проходять навчання по підготовці до коронавирусу

У Києві активно готуються до можливого спалаху коронавірусу. Так, вже визначили список лікарень, які візьмуть людей з симптомами захворювання, та провели навчання з виявлення та протидії коронавирусу.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Навчання пройшли на території Олександрівської клінічної лікарні. Перед навчаннями мер Києва Віталій Кличко зазначив, що важливо інформувати громадян про коронавирусе, щоб уникнути паніки.

У процесі навчань до інфекційного корпусу привезли на кареті швидкої допомоги людини нібито з підозрою на коронавірус. Його провели медики в жовтих захисних костюмах. Після цього відбувається всередині інфекційного корпусу транслювалося журналістам по телевізору. Карету швидкої допомоги продезінфікували.

Швидка допомога з "хворим" коронавірусом

На швидкій привезли "хворого"

Працівники лікарні зазначили, що подібні навчання проходять вже близько місяця, медзаклад досить добре обладнаний всім необхідним, а сам коронавірус не небезпечніший, ніж грип.

Також Кличко заявив, що в аеропортах будуть встановлені апарати для виявлення коронавіруса за 45 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, Україна продовжує підготовку до зустрічі з коронавірусом. На 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби.

Тим часом українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус.