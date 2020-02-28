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28 лютого 2020, пʼятниця, 13:37 13
Судова влада 2020-02-28T14:45:02+02:00
Українські Новини
Можливого організатора схеми продажу крадених в ЄС елітних авто заарештували, але з правом внести заставу

Можливого організатора схеми продажу крадених в ЄС елітних авто заарештували, але з правом внести заставу

Кира Молчанова
Суд, Залог, автомобілі, елітні автомобілі
Авто. Фото: pixabay
Авто. Фото: pixabay

Суд заарештував можливого організатора схеми продажу викрадених в Європейському Союзі елітних автомобілів з 17 млн гривень застави, 5 підозрюваних — із загальною заставою в розмірі 15,7 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Відзначається, що правоохоронці припинили діяльність злочинної організації.

Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу.

Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу.

У подальшому зазначені автомобілі реалізовували.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд визнав обшук, проведений в будинку журналіста програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" Дениса Данька, незаконним.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про можливе неправомірне призначення Ірини Венедиктової на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

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