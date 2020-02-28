Можливого організатора схеми продажу крадених в ЄС елітних авто заарештували, але з правом внести заставу

Суд заарештував можливого організатора схеми продажу викрадених в Європейському Союзі елітних автомобілів з 17 млн гривень застави, 5 підозрюваних — із загальною заставою в розмірі 15,7 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини. Відзначається, що правоохоронці припинили діяльність злочинної організації. Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу. У подальшому зазначені автомобілі реалізовували. Досудове розслідування триває. Як повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд визнав обшук, проведений в будинку журналіста програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" Дениса Данька, незаконним. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про можливе неправомірне призначення Ірини Венедиктової на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.