Можливого організатора схеми продажу крадених в ЄС елітних авто заарештували, але з правом внести заставу

Суд заарештував можливого організатора схеми продажу викрадених в Європейському Союзі елітних автомобілів з 17 млн гривень застави, 5 підозрюваних — із загальною заставою в розмірі 15,7 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Відзначається, що правоохоронці припинили діяльність злочинної організації.

Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу.

Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу.

У подальшому зазначені автомобілі реалізовували.

Досудове розслідування триває.

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