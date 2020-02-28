Українка з Diamond Princess повністю одужала після коронавірсу

Громадянку України, у якої було виявлено коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні. Про це повідомляє "Українська правда".

Прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що раніше інфіковану коронавірусом українку виписали з лікарні.

"Українка була 27 числа виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - сказала вона.

За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, поліпшується.

Як повідомляли Українські Новини, на борту Diamond Princess перебували 24 громадянина України. У 4-х з них виявлено коронавірус. Ще 20 українців зараз знаходяться на лайнері.

Через два тижні карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.