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28 лютого 2020, пʼятниця, 12:45 8
Суспільство 2020-02-28T13:45:02+02:00
Українські Новини
Українка з Diamond Princess повністю одужала після коронавірсу

Українка з Diamond Princess повністю одужала після коронавірсу

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Захворювання на коронавірус, Diamond Princess, Інформація про коронавірус
Українка вилікувалася від коронавіруса. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Українка вилікувалася від коронавіруса. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

Громадянку України, у якої було виявлено коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні. Про це повідомляє "Українська правда".

Прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що раніше інфіковану коронавірусом українку виписали з лікарні.

"Українка була 27 числа виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - сказала вона.

За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, поліпшується.

Як повідомляли Українські Новини, на борту Diamond Princess перебували 24 громадянина України. У 4-х з них виявлено коронавірус. Ще 20 українців зараз знаходяться на лайнері.

Через два тижні карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

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