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  • Робоча група схвалила остаточний варіант законопроєкту про всеукраїнський референдум, — Стефанчук
28 лютого 2020, пʼятниця, 12:47 15
Політика 2020-02-28T15:37:35+02:00
Українські Новини
Робоча група схвалила остаточний варіант законопроєкту про всеукраїнський референдум, — Стефанчук

Робоча група схвалила остаточний варіант законопроєкту про всеукраїнський референдум, — Стефанчук

Кира Молчанова
Законопроект, Референдум, Руслан Стефанчук, загальноукраїнській референдум
Референдум. Фото: vybor.ua
Референдум. Фото: vybor.ua

Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що робоча група з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За результатами численних засідань робочої групи з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасники групи ухвалили остаточний варіант проєкту Закону України "Про всеукраїнський референдум", — написав він.

Стефанчук зазначив, що найближчим часом текст цього законопроєкту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення, а також представлений провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя для професійної експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, 55% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроєкту про народовладдя.

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