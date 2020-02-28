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  • У Сирії після авіаудару загинуло 33 турецьких військових
28 лютого 2020, пʼятниця, 08:59 39
Світ 2020-02-28T11:00:02+02:00
Українські Новини
У Сирії після авіаудару загинуло 33 турецьких військових

У Сирії після авіаудару загинуло 33 турецьких військових

Таня Войтюк
Туреччина, сирія, Війна в Сирії, Туреччина-Сирія
Місце після авіаудару Сирії. Фото: twitter.com/anadoluagency
Місце після авіаудару Сирії. Фото: twitter.com/anadoluagency

Турецька влада назвала нову цифру військових втрат після атаки сил режиму Башара Асада в Ідлібі, Сирія. Кількість загиблих перевищила 30 осіб.

Про це повідомив губернатор прикордонної з Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган, пише "Anadolu".

У результаті авіаційного удару Сирії в районі Ідліб загинуло не менше 33 турецьких військовослужбовців. До цього губернатор турецької провінції Хатай Рахмі Доган заявляв про 29 загиблих бійців армії Туреччини.

"На даний момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, постраждалих при атаці сил Асада в Ідлібі", - повідомив раніше губернатор.

За даними France 24, на засіданні Радбезу в Анкарі Ердоган прийняв рішення протягом наступних 72 годин відкрити для сирійських біженців всі кордону Туреччини з Європою. Зараз в Туреччині вже 4 млн біженців. Таким чином, президент має намір змусити Європу натиснути на Москву і активно втрутитися в сирійський конфлікт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.

Пізніше Сирія обстріляла міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 людей, ще 70 поранені. За словами Туреччини, мета нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язків з повстанцями в Туреччині.

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