Сьогодні День штурманської служби авіації ЗСУ: що ще відзначають 28 лютого

Сьогодні, 28 лютого, в Україні відзначається День штурманської служби авіації Збройних сил України. Крім того, 28 лютого у Фінляндії святкують День Калевали. Неофіційно можна відзначити День відпочинку від свят, День очікування нових подій в особистому житті, День дива своїми руками. За православним календарем, у цей день вшановується пам'ять апостола Онисима, а також святкування на честь Віленської ікони Божої Матері. У народі вірили, що якщо в цей день зима з весною починають боротьбу: "Кому йти вперед, а кому назад повернути". Ще говорили: "Як у лютому аукнеться, так восени відгукнеться" — за погодою цього дня могли судити про погоду наступної осені. Іменини отмечают: Онисим Євсей Єфросинія Афанасій Парфутій Арсен Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 28 лютого, в Україні вдень +2...+9 градусів, вночі -1...+5 градусів. На заході і сході України дощ з мокрим снігом. Вітер 7-12 м\/с. Прогноз погоди на 28 лютого. Карта: Укргідрометцентр Курс валют За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищив 8,80 коп. і становить 24,5610 UAH\/USD. Курс гривні до євро на 28 лютого, встановлений на рівні 26,9299. Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп здоров'я на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.