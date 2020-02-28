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  • Сьогодні День штурманської служби авіації ЗСУ: що ще відзначають 28 лютого
28 лютого 2020, пʼятниця, 05:30 8
Lifestyle 2020-02-28T07:30:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні День штурманської служби авіації ЗСУ: що ще відзначають 28 лютого

Сьогодні День штурманської служби авіації ЗСУ: що ще відзначають 28 лютого

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, іменини, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 28 лютого
Вчення морської авіації. Фото: Міноборони
Вчення морської авіації. Фото: Міноборони

Сьогодні, 28 лютого, в Україні відзначається День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Крім того, 28 лютого у Фінляндії святкують День Калевали.

Неофіційно можна відзначити День відпочинку від свят, День очікування нових подій в особистому житті, День дива своїми руками.

За православним календарем, у цей день вшановується пам'ять апостола Онисима, а також святкування на честь Віленської ікони Божої Матері.

У народі вірили, що якщо в цей день зима з весною починають боротьбу: "Кому йти вперед, а кому назад повернути". Ще говорили: "Як у лютому аукнеться, так восени відгукнеться" — за погодою цього дня могли судити про погоду наступної осені.

Іменини отмечают:

  • Онисим
  • Євсей
  • Єфросинія
  • Афанасій
  • Парфутій
  • Арсен

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 28 лютого, в Україні вдень +2...+9 градусів, вночі -1...+5 градусів. На заході і сході України дощ з мокрим снігом. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 28 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 28 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищив 8,80 коп. і становить 24,5610 UAH/USD. Курс гривні до євро на 28 лютого, встановлений на рівні 26,9299.

Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп здоров'я на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.

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