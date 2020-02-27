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27 февраля 2020, четверг, 21:05 35
Lifestyle 2020-02-27T21:05:01+02:00
Українські Новини
Близнецам следует избегать стрессов, а Рыбам беречься сквозняков — гороскоп здоровья на пятницу

Близнецам следует избегать стрессов, а Рыбам беречься сквозняков — гороскоп здоровья на пятницу

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гороскоп, знаки зодиака. Фото: pixabay
Гороскоп, знаки зодиака. Фото: pixabay

В то время, как в Украину идут похолодания, очень важно следить за своим здоровьем. Подробнее об том, на что звезды советуют обратить внимание в пятницу, 28 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу Овнов могут беспокоить болезнии, которые ранее они вылечили не до конца. Звезды советуют тщательнее следить за сигналами, которые подает организм и не бросать лечение на половине пути.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В пятницу звезды советуют Тельцам добавить в рацион продукты, которые содержат жирные кислоты. Это пойдет напользу сердцу. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам избегать стрессов. В этот день они будут губительными для нервной системы представителей этого знака зодиака. Вечером лучше избежать шумных мест и хорошенько отдохнуть. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки будут очень метеочувствительны. Погода скажется на самочувствии и настроении. Звезды советуют не планировать много дел на пятницу, иначе к концу дня Раки будут валиться с ног. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день кожа Львов будет очень восприимчива к любым косметическим или косметологическим вмешательствам. Визит к косметологу звезды советуют отложить на другой день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу звезды советуют больше двигаться, ведь суставам и мышцам Дев нужна хорошая разминка.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам воздержаться от пробежек и любых других кардионагрузок с самого утра. Это может негативно сказаться на работе сердца. А вот в вечернее время никаких ограничений нет.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам обратиться к врачу, если их что-то побеспокоит. Самолечение в этот день может принести негативные последствия. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы будут чувствовать себя хорошо в этот день. Но звезды напоминают, что это состояние нужно поддерживать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу звезды советуют уделить внимание морепродуктам. Для организма Козерогов полезно будет пополнить организм жирными кислотами омега, селеном, цинком, магнием и витаминами группы В.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи могут столкнуться с головными и мышечными болями в этот день. Звезды советуют немного разгрузить этот день от дел и уделить внимание отдыху.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам беречь себя от переохлаждения и сквозняков. Есть риск подхватить болезнь. 

Ранее Українські Новини сообщали о том, как магнитные бури влияют на организм. А также о том, какие продукты помогают укрепить иммунитет.

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