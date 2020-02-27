підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 19:20 11
Силові структури 2020-02-27T19:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув військовий

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув військовий

Ярина Вацяк
ООС, війна на Донбасі, Втрати в зоні ООС
В зоні ООС загинув військовий Фото: pixabay.com
В зоні ООС загинув військовий Фото: pixabay.com

У четвер, 27 лютого, бойовики п'ять раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, 1 зазнав поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Новомихайловки і Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили 3 обстріли біля Новотошківського і Оріхово.

У четвер внаслідок обстрілу противника 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще 1 зазнав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмований.

25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС.

Більше новин про: ООС війна на Донбасі Втрати в зоні ООС

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого 21:00
Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса 20:28
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023 20:24
Чиновник ДФС, якого затримували за хабар, знову повернувся на посаду, — ЗМІ 20:22
Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися 19:50
більше новин
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok