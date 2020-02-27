На Донбасі через обстріли бойовиків загинув військовий

У четвер, 27 лютого, бойовики п'ять раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, 1 зазнав поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Новомихайловки і Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили 3 обстріли біля Новотошківського і Оріхово.

У четвер внаслідок обстрілу противника 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще 1 зазнав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмований.

25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС.