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27 лютого 2020, четвер, 17:45 8
Події 2020-02-27T17:47:16+02:00
Українські Новини
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку

Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку

Елизавета Драбкина
Мінування, Поліція, Палац спорту
Вибухотехнічна служба. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Вибухотехнічна служба. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів при перевірці повідомлення про мінування Палацу спорту в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

"Перевірка закінчена, евакуація (людей) не проводилася. Правоохоронці ретельно досліджували і саму будівлю, і прилеглу територію. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - сказала вона.

У четвер, 27 лютого, в Палаці Спорту на 11:00 було заплановано DreamBIG Forum, на якому в числі спікерів були заявлені колишній Президент Леонід Кравчук, боксер Олександр Усик, підприємець Андрій Федорів.

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня невідомий повідомляв про мінування Центрального залізничного вокзалу, але воно не підтвердилося.

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