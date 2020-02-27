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27 февраля 2020, четверг, 13:15 106
Происшествия 2020-02-27T13:16:15+02:00
Українські Новини
Минирование Дворца спорта: правоохранители проверяют информацию

Минирование Дворца спорта: правоохранители проверяют информацию

Елизавета Драбкина
Полиция, Минирование, Дворец Спорта
Минирование. Заминирование. Взрывчатка. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Минирование. Заминирование. Взрывчатка. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители проверяют информацию о минировании Дворца спорта в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

"Правоохранители и взрывотехники направлены, проводится проверка", - сказала она.

Информация об эвакуации людей у полиции отсутствует.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям агентству сообщили, что это ложное сообщение о минировании, и подразделения ГосЧС не задействовали.

В четверг, 27 февраля, в Дворце Спорта на 11:00 был запланирован DreamBIG Forum, на котором в числе спикеров были заявлены бывший Президент Леонид Кравчук, боксер Александр Усик, предприниматель Андрей Федорив.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января неизвестный сообщал о минировании Центрального железнодорожного вокзала, но оно не подтвердилось.

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