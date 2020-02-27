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27 лютого 2020, четвер, 17:03 8
Медицина 2020-02-27T17:15:05+02:00
Українські Новини
Медичні маски купують швидше, ніж їх встигають виготовляти

Медичні маски купують швидше, ніж їх встигають виготовляти

Таня Войтюк
Аптека, Маски, Коронавірус, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу
Медична маска. Фото: freepik
Медична маска. Фото: freepik

У зв'язку з тим, що в багатьох київських аптеках відсутні медичні маски, аптечна професійна асоціація пояснює їх дефіцит масовим ажіотажем і неможливістю виробників своєчасно виготовити необхідну кількість.

Про це Українським Новинам повідомив директор аптечної асоціації Володимир Руденко.

"Зараз масок недостатньо", - сказав він.

З його слів, ажіотаж породив масові закупівлі масок, через це виробники не встигають виготовляти їх необхідну кількість. Він заявив, що недостатня кількість масок ніяк не вплине на ситуацію з інфекційними захворюваннями, оскільки вони є додатковим засобом для безпеки, а не основним. Також він зазначив, що ситуація з поставками масок незабаром має стабілізуватися.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на ліки в Києві підскочили майже на 9%. Тепер мінімальна корзина подорожчала до 422 гривень.

Нагадаємо, згідно з останніми даними у світі коронавірусом заразилися 82 168 осіб, одужали 32 897 осіб, а померли 2 801.

Тим часом за день у Києві прикордонники перевірили температуру у 13 тис. громадян, які прилетіли з-за кордону.

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