МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця через зростання коронавірусу

В той час, як у Держприкордонслужбі заперечують дефіцит масок на кордоні, Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які перебувають в Японії або планують її відвідати, не відвідувати масові заходи і користуватися захисними масками в місцях скупчення людей у зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС, передають Українські Новини. Також рекомендується уникати районів із зафіксованими випадками захворювання на коронавірус і уникати контактів з хворими. Відзначається, що найбільш вразливими є люди похилого віку і мають хронічні захворювання. У разі підвищеної температури і симптомів застуди під час перебування в Японії, рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися в медичний заклад. Українцям, які продовжують перебувати в Японії, рекомендуємо зареєструватися в системі "ДРУГ" за посиланням http:\/\/friend.mfa.gov.ua. У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю і здоров'ю, українцям рекомендується невідкладно звертатися в посольство України в Японії і на цілодобову гарячу лінію Мзс України: +38-044-238-16-57. Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок в уражені коронавірусом провінції Італії та від поїздок в Іран. У січні МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок в китайський Ухань через спалах коронавірусу.