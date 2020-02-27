підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 16:48 12
Суспільство 2020-02-27T16:55:28+02:00
Українські Новини
МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця через зростання коронавірусу

МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця через зростання коронавірусу

Елизавета Кесельман
Японія, МЗС, Коронавірус в Японії

В той час, як у Держприкордонслужбі заперечують дефіцит масок на кордоні, Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які перебувають в Японії або планують її відвідати, не відвідувати масові заходи і користуватися захисними масками в місцях скупчення людей у зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС, передають Українські Новини.

Також рекомендується уникати районів із зафіксованими випадками захворювання на коронавірус і уникати контактів з хворими.

Відзначається, що найбільш вразливими є люди похилого віку і мають хронічні захворювання.

У разі підвищеної температури і симптомів застуди під час перебування в Японії, рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися в медичний заклад.

Українцям, які продовжують перебувати в Японії, рекомендуємо зареєструватися в системі "ДРУГ" за посиланням http://friend.mfa.gov.ua.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю і здоров'ю, українцям рекомендується невідкладно звертатися в посольство України в Японії і на цілодобову гарячу лінію Мзс України: +38-044-238-16-57.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок в уражені коронавірусом провінції Італії та від поїздок в Іран.

У січні МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок в китайський Ухань через спалах коронавірусу.

Більше новин про: Японія МЗС Коронавірус в Японії

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку 17:45
КМІС представив результати соцопитування: проти відставки прем'єра Гончарука 37% респондентів 17:43
НАБУ обшукало кабінет підозрюваної у корупції Кондзели 17:23
У низці аптек Києва розкупили маски: де купити 17:18
Паніка і тваринні інстинкти: Кернес розповів про стрілянину на "Барабашово" 17:13
більше новин
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok