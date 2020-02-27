В США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом від невідомого носія

Вірус поступово наближається до кордону України і перший випадок вже зафіксували у Польщі. В цей же час у штаті Каліфорнія (США) 26 лютого повідомили про випадок зараження коронавірусом людини, яка не була за кордоном і не контактувала з інфікованими людьми, які повернулися з епіцентрів зараження.

Про це повідомила прес-служба Центрів по контролю і профілактиці захворювань США.

"Можливо, це прецедент такого поширення COVID-19 в США, коли джерело інфекції невідоме", - пишуть у CDC.

Медичні працівники повідомили, що вони не виключають варіант, що пацієнт все ж міг заразитися від людини, який побував за кордоном. Інкубаційний перід вірусу становить 14 днів, у носія могли не проявитися симптоми.

Пацієнтом виявився житель округу Солано і зараз він знаходиться в медцентрі UC Davis в Сакраменто, повідомляє CNN. Він поступив в інший госпіталь в північній частині штату з підозрою на коронавірус ще 19 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними у світі коронавірусом заразилися 82 168 осіб, одужали 32 897 осіб, а померли 2 801.

Тим часом у Києві за день прикордонники перевірили температуру у 13 тис. українців, які повернулись з їнших країн.