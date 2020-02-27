37% громадян хочуть дозволити спілкуватися з посадовцями російською по всій Україні, ще 31% - в окремих регіонах

37% громадян хочуть дозволити спілкуватися з посадовцями російською по всій Україні, ще 31% - в окремих регіон

37% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна повинна дозволяти російськомовним громадянам спілкуватися з чиновниками російською мовою по всій території країни.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 37% опитаних українців вважають, що держава повинна забезпечити російськомовним можливість спілкуватися з чиновниками російською по всій території України, 31% - відповіли, що тільки в тих областях, де більшість населення цього бажає, 28% - не повинно забезпечувати, 4% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 21 по 25 лютого 2020 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державного.

Раніше Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

Тим часом 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують переклад всіх російськомовних шкіл на українську мову навчання.

аїнські Новини, 62% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.