У січні голова ЦВК Діденко отримав премій і надбавок втричі більше окладу

Заробітна плата голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олега Діденка за січень становить майже 263 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Центральної виборчої коміссії на запит Українських Новин.

"Розмір нарахованої заробітної плати за січень 2020 голови Комісії О. Діденко становить 262 860 гривень", - сказано в ньому.

Цю суму складають по 63 тис. гривень посадового окладу, премії та надбавки за інтенсивність праці, 54,2 тис. персональної надбавки, 14,4 тис. надбавки за вислугу років, і 5 тис. доплати за роботу у вихідні дні.

За січень саме у Діденка найвища зарплата серед всіх членів ЦВК.

Його заступникам Віталію Плукару і Сергію Дубовику було нараховано 205 тис. і 184,5 тис. гривень відповідно, а секретарю комісії Олені Гатауллиной - 160,2 тис. гривень.

Зарплата решти 13 членів ЦВК з некерівного складу склала від 131,5 тис. до 239,1 тис. гривень у січні.

В середньому січнева зарплата члена Центрвиборчкому становила 196,5 тис. гривень.

Відповідь секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня ЦВК виділила 10,3 млн гривень на підготовку та проведення проміжних виборів депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня.

Також 4 листопада Верховна Рада призначила 17 нових членів ЦВК, головою став Олег Діденко.