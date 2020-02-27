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27 лютого 2020, четвер, 12:40 7
Силові структури 2020-02-27T13:15:02+02:00
Українські Новини
Українські прикордонники заперечують дефіцит масок на кордоні

Українські прикордонники заперечують дефіцит масок на кордоні

Анна Рудык
Держприкордонслужба, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Захисні маски
В аеропорту
В аеропорту "Бориспіль" готові до коронавірусу. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба констатує відсутність дефіциту захисних масок для працівників служби на кордонах України та в аеропортах.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Дефіциту немає", - сказав начальник відділу Олег Бойко.

За його словами, всі прикордонники, які залучені до контролю громадян, які прибувають з-за кордону, зокрема вимірювання температури тіла, забезпечені необхідними масками і обладнанням.

Раніше ЗМІ зазначали ажіотаж навколо захисних масок в Україні.

Також Українські Новини писали, що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію.

Також на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-2019, який на сьогодні вже забрав життя 2762 людей, українці почали масово запасатися медичними масками. Пошуковий запит про купівлю масок увійшов в тренди пошукової системи Google.

Проте медична маска — не єдиний спосіб захистити себе від коронавірусу. Її носіння повинно супроводжуватися вологим прибиранням у будинку та особистою гігієною.

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