Українські прикордонники заперечують дефіцит масок на кордоні

В аеропорту "Бориспіль" готові до коронавірусу. Фото: Держприкордонслужба

В аеропорту "Бориспіль" готові до коронавірусу. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба констатує відсутність дефіциту захисних масок для працівників служби на кордонах України та в аеропортах.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Дефіциту немає", - сказав начальник відділу Олег Бойко.

За його словами, всі прикордонники, які залучені до контролю громадян, які прибувають з-за кордону, зокрема вимірювання температури тіла, забезпечені необхідними масками і обладнанням.

Раніше ЗМІ зазначали ажіотаж навколо захисних масок в Україні.

Також Українські Новини писали, що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію.

Також на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-2019, який на сьогодні вже забрав життя 2762 людей, українці почали масово запасатися медичними масками. Пошуковий запит про купівлю масок увійшов в тренди пошукової системи Google.

Проте медична маска — не єдиний спосіб захистити себе від коронавірусу. Її носіння повинно супроводжуватися вологим прибиранням у будинку та особистою гігієною.