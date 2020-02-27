Українські прикордонники заперечують дефіцит масок на кордоні

Державна прикордонна служба констатує відсутність дефіциту захисних масок для працівників служби на кордонах України та в аеропортах. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Держприкордонслужби. "Дефіциту немає", - сказав начальник відділу Олег Бойко. За його словами, всі прикордонники, які залучені до контролю громадян, які прибувають з-за кордону, зокрема вимірювання температури тіла, забезпечені необхідними масками і обладнанням. Раніше ЗМІ зазначали ажіотаж навколо захисних масок в Україні. Також Українські Новини писали, що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію. Також на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-2019, який на сьогодні вже забрав життя 2762 людей, українці почали масово запасатися медичними масками. Пошуковий запит про купівлю масок увійшов в тренди пошукової системи Google. Проте медична маска — не єдиний спосіб захистити себе від коронавірусу. Її носіння повинно супроводжуватися вологим прибиранням у будинку та особистою гігієною.