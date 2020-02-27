Суд збільшив заставу гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Майбороді з 0,5 до 2 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави генеральному директорові компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" Олегу Майбороді з 500 276 гривень до 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

26 лютого Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги прокурора і захисника на постанову слідчого судді Антикорупційного суду від 7 лютого, якою підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 276 гривень.

За результатами судового розгляду суд постановив апеляційну скаргу захисника повернути, а апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково і обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн гривень.

Це рішення вступило в законну силу з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, Майборода вніс заставу в сумі 500 276 гривень, встановленому йому судом в якості запобіжного заходу.

В кінці січня Національне антикорупційне бюро повідомило колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора компанії-забудовника Олега Майбороду (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру в нанесенні 9,3 млн гривень збитку територіальній громаді столиці.

Раніше НАБУ повідомило екс-заступник міністра економіки Бровченко про підозру в розтраті державних коштів.