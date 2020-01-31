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31 января 2020, пятница, 11:48 26
Силовые структуры 2020-01-31T11:48:59+02:00
Українські Новини
НАБУ сообщило о подозрении бывшему главному архитектору Киева

НАБУ сообщило о подозрении бывшему главному архитектору Киева

Надежда Комендантова
подозрение, Целовальник, Олег Майборода, Укрбуд Девелопмент
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Целовальнику и Майбороде сообщили о подозрении," - сказал он.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-службы НАБУ, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду обществу с ограниченной ответственностью.

Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130.

Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

По его условиям, ООО свел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство при отсутствии средств.

При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком.

Согласно этому договору ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить реализацию проекта.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки.

Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского райсовета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года, основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130.

Отмечается, что гендиректор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило экс-замминистра экономики Бровченко о подозрении в растрате государственных средств.

Ранее Офис генпрокурора сообщил замдиректора департамента Харьковского горсовета о подозрении в растрате имущества.

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