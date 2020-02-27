США обіцяють зберегти санкції проти РФ до повернення Криму Україні

США закликають Росію звільнити незаконно ув'язнених українців в анексованому нею Криму і обіцяють зберегти санкції до повернення півострова Україні.

Про це йдеться в заяві Державного секретаря США Майка Помпео з приводу 6-ї річниці анексії Криму РФ, передають Українські Новини.

"Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила у зв'язку з їх політичним інакомисленням, і припинити порушення основоположних свобод в Криму", - сказано в ньому.

Наголошується, що в Криму жорстоко присікається критика в громадянському суспільстві та засобах масової інформації, обмежується свобода віросповідання.

"Понад 80 осіб з Криму, включаючи членів кримськотатарської громади, були укладені у в'язницю Росією - а деякі піддані тортурам - за мирний опір окупації. Члени кримськотатарської громади продовжують піддаватися необґрунтованим вторгненням в їх будинку і мечеті, стеження і залякуванню з боку окупаційної влади, обмеженням їх культурних заходів та криміналізації їх представницького органу - Меджлісу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Росія насильно мобілізувала майже 20 000 кримських чоловіків в порушення міжнародного права.

"Окупаційна влада жорстко обмежує свободу віросповідання, переслідує віруючих за надуманими звинуваченнями в тероризмі і захопила собор православної церкви України в Сімферополі", - сказано в заяві.

Держдеп США вважає, що окупація Росією Криму та посилення мілітаризації півострова становлять загрозу загальній безпеці.

"Сполучені Штати підтверджують: Крим - це Україна. США не визнають і ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над півостровом. США засуджують незаконні дії Росії в Криму і її триваючі агресивні дії проти України, в тому числі на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні і повністю не виконає свої зобов'язання з "мінським домовленостями", - йдеться в заяві.

США закликають Росію припинити окупацію Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Росія утримує майже 90 осіб у "кримських справах".

Також Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму була покликана перешкодити "нормандській зустрічі".