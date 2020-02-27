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27 лютого 2020, четвер, 11:15 4
Зовнішня політика 2020-02-27T12:15:02+02:00
Українські Новини
США обіцяють зберегти санкції проти РФ до повернення Криму Україні

США обіцяють зберегти санкції проти РФ до повернення Криму Україні

Анна Рудык
Санкції проти Росії, анексія Криму, окупація Криму, Затримання українців у Криму
Санкції. Фото: musavat.com
Санкції. Фото: musavat.com

США закликають Росію звільнити незаконно ув'язнених українців в анексованому нею Криму і обіцяють зберегти санкції до повернення півострова Україні.

Про це йдеться в заяві Державного секретаря США Майка Помпео з приводу 6-ї річниці анексії Криму РФ, передають Українські Новини.

"Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила у зв'язку з їх політичним інакомисленням, і припинити порушення основоположних свобод в Криму", - сказано в ньому.

Наголошується, що в Криму жорстоко присікається критика в громадянському суспільстві та засобах масової інформації, обмежується свобода віросповідання.

"Понад 80 осіб з Криму, включаючи членів кримськотатарської громади, були укладені у в'язницю Росією - а деякі піддані тортурам - за мирний опір окупації. Члени кримськотатарської громади продовжують піддаватися необґрунтованим вторгненням в їх будинку і мечеті, стеження і залякуванню з боку окупаційної влади, обмеженням їх культурних заходів та криміналізації їх представницького органу - Меджлісу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Росія насильно мобілізувала майже 20 000 кримських чоловіків в порушення міжнародного права.

"Окупаційна влада жорстко обмежує свободу віросповідання, переслідує віруючих за надуманими звинуваченнями в тероризмі і захопила собор православної церкви України в Сімферополі", - сказано в заяві.

Держдеп США вважає, що окупація Росією Криму та посилення мілітаризації півострова становлять загрозу загальній безпеці.

"Сполучені Штати підтверджують: Крим - це Україна. США не визнають і ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над півостровом. США засуджують незаконні дії Росії в Криму і її триваючі агресивні дії проти України, в тому числі на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні і повністю не виконає свої зобов'язання з "мінським домовленостями", - йдеться в заяві.

США закликають Росію припинити окупацію Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Росія утримує майже 90 осіб у "кримських справах".

Також Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму була покликана перешкодити "нормандській зустрічі".

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