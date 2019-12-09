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09 декабря 2019, понедельник, 23:42 881
Внешняя политика 2019-12-10T00:15:02+02:00
Українські Новини
Россия считает, что резолюция Генассамблеи ООН по Крыму призвана помешать "нормандской встрече"

Россия считает, что резолюция Генассамблеи ООН по Крыму призвана помешать "нормандской встрече"

Анна Рудык
Генеральная Ассамблея ООН, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма

Россия считает, что резолюция, принятая Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) относительно Крыма призвана помешать саммиту лидеров в "нормандском формате" (лидеров Украины, России, Франции и Германии) во Франции.

Об этом сообщает российское информационное агентство "ТАСС", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что резолюция призвана помешать конструктивному ходу саммита в "нормандском формате".

Полянский считает, что украинское постпредставительство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - сказал он.

Полянский сказал, что авторы документа постарались "достать из шкафа те скелеты", которые украинские избиратели решили сделать достоянием истории, проголосовав за Президента Владимира Зеленского и его партию.

В понедельник Генассамблея ООН приняла документ о проблеме "милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей", за который проголосовали 63 государства.

В тексте документа говорится, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, а также подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Тем временем после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".

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