Декларації прокурорів тепер відкриті для публічного доступу

З сьогоднішнього дня кожен українець зможе ознайомитися з деклараціями всіх прокурорів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу прокурора.

Так, повідомляється, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до низки посадових осіб Офісу, які були застосовані попереднім керівництвом Генеральної прокуратури. Мова йде про забезпечення конфіденційності даних, зазначених у деклараціях.

"Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою, і кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з нею на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Обмеження були введені у березні 2018 на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

Як повідомляли Українські Новини, новий голова НАЗК вважає перевірку декларацій топ-чиновників пріоритетними для відомства.

Також НАБУ перевірить можливий тиск АП Порошенка на НАЗК при перевірці е-декларацій.