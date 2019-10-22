НАБУ проверит возможное давление АП Порошенко на НАПК при проверке е-деклараций

Генеральная прокуратура поручила Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) расследовать уголовное производство о возможном давлении сотрудников Администрации Президента на членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) при проверке электронных деклараций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сказано в нем.

Так, по версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок е-деклараций чиновников.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года бывший руководитель департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Анна Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации проверки е-деклараций чиновников.

Она назвала Горащенкова "смотрящим" за НАПК и обвинила руководство агентства в фальсификации проверок электронных деклараций чиновников. Дело начала расследовать Служба безопасности Украины. В марте 2018 СБУ получила доступ к информации о мобильных переговорах Корчак и сотрудника Администрации Горащенкова.