підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 21:45 5
Судова влада 2020-02-26T21:59:22+02:00
Українські Новини
Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто

Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто

Анна Рудык
нелегальний бізнес, торгівля викраденим майном, злочинна організація, Викрадення автомобілів
ГПУ
ГПУ

Офіс Генерального прокурора повідомив депутату Ужгородської міської ради про підозру в організації схеми продажу викрадених в країнах Європейського Союзу елітних автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Офіс Генпрокурора повідомив депутату про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 (створення злочинної організації та незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу.

За версією слідства, депутат підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалася незаконним заволодінням елітними автомобілями на території Польщі, Нідерландів, Чехії та інших країн ЄС, які в подальшому продавали на території України.

За такою схемою було продано близько 50 автомобілів.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

За даними ЗМІ, мова йде про сина колишнього голови Конституційного Суду Андрія Стрижака.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ припинила схему міжнародного угруповання з поставки зброї через Україну в Іран.

Раніше СБУ виявила злочинне угрупування з участю керівників ДФС і митної служби.

Більше новин про: нелегальний бізнес торгівля викраденим майном злочинна організація Викрадення автомобілів

ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні
Новини
Через теплу зиму в Україну може прийти посуха, - Оржель 22:01
Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто 21:45
РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом 21:33
Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію 21:27
Знищення алкоголю . Скріншот відео Мін'юст
Відео дня: у Львові знищили найбільшу партію алкоголю 21:04
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну 18:27
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok