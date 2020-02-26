Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто

Офіс Генерального прокурора повідомив депутату Ужгородської міської ради про підозру в організації схеми продажу викрадених в країнах Європейського Союзу елітних автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Офіс Генпрокурора повідомив депутату про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 (створення злочинної організації та незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу.

За версією слідства, депутат підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалася незаконним заволодінням елітними автомобілями на території Польщі, Нідерландів, Чехії та інших країн ЄС, які в подальшому продавали на території України.

За такою схемою було продано близько 50 автомобілів.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

За даними ЗМІ, мова йде про сина колишнього голови Конституційного Суду Андрія Стрижака.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ припинила схему міжнародного угруповання з поставки зброї через Україну в Іран.

Раніше СБУ виявила злочинне угрупування з участю керівників ДФС і митної служби.