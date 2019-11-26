СБУ выявила преступную группировку с участием руководителей ГФС и таможенной службы

Во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях было проведено около 40 обысков в связи с выявлением организованной преступной группировки с участием руководителей и представителей Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что ГУ БКОЗ СБ Украины совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства в особо тяжелых уголовных производствах Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по факту совершения противоправной деятельности должностными лицами ГТС Украины и ГФС Украины, которые способствуют представителям коммерческой структуры, ООО "Мотолайк" в таможенном оформлении импортируемых из США автомобилей по заниженной таможенной стоимости с последующей их продажей через ООО "Любэ Авто" физическим лицам, по признакам ч.2 ст. 364 УК Украины ( "Злоупотребление служебным положением").

Отмечается, что в рамках вышеупомянутого производства представителями СБ Украины, Генеральной прокуратурой Украины с привлечением ГСУ ЧП Украины 25 ноября біли проведены обыски во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях с целью отыскания доказательств противоправной деятельности вышеуказанных должностных лиц и предприятий.

"В ходе обысков у фигурантов дела изъято документацию, которая может подтверждать факт импорта автомобилей и их реализации физическим лицам гражданам Украины, электронные носители информации, компьютерная техника.

По результатам следственных действий следственными органами решается вопрос об аресте изъятого имущества, в том числе 48 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Также установлено, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины ООО "Мотолайк" не зарегистрированы налоговые накладные на сумму около 44 млн грн по реализации транспортных средств конечным покупателям как минимум на 569 авто с 578 фактически реализованных гражданам Украины, в результате чего произошло уклонение от уплаты НДС в особо крупных размерах (ч.3 ст. 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах").

"Указанная ситуация стала известна руководству ГНС (ГФС) во Львовской области, однако никаких мер до настоящего времени с их стороны не принято", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщали Українські Новини, СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе".