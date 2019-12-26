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26 декабря 2019, четверг, 16:25 473
Силовые структуры 2019-12-26T18:15:03+02:00
Українські Новини
СБУ пресекла схему международной группировки по поставке оружия через Украину в Иран

СБУ пресекла схему международной группировки по поставке оружия через Украину в Иран

Елизавета Кесельман
СБУ, Коррупционная схема, поставка оружия, Иран, Страна транзит
Оружие. Фото: economics-prorok.com
Оружие. Фото: economics-prorok.com

СБУ пресекла деятельность международной группировки по поставке товаров военного назначения через Украину в Иран

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность международной группировки, организовавшей  поставку через Украину в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Служба установила, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в Иран, что противоречит резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) № 2231.

Для финансирования сделок использовались фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах.

По информации СБУ, такая деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли документы, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

Также правоохранители обнаружили почти 600 тыс. долларов и 235 тыс. евро.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре СБУ задержала СБУ задержала в Украине лидера азербайджанской криминальной группировки.

Также СБУ задержала бывших и действующих сотрудников ведомства по подозрению в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

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