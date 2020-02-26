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26 лютого 2020, середа, 21:04 5
Суспільство 2020-02-26T22:00:02+02:00
Українські Новини
Відео дня: у Львові знищили найбільшу партію алкоголю

Відео дня: у Львові знищили найбільшу партію алкоголю

Ярина Вацяк
фальсифікат, Контрафакт, відео дня, утилізація алкоголю, Алкоголь

У Львові публічно здійснили наймасштабнішу в українській історії публічну утилізацію алкогольних напоїв.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції.

Найпублічніша утилізація алкогольних напоїв - майже 14 тонн (вартістю близько 4 млн грн), відбулася на спеціалізованому підприємстві, відібраному міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", яке може здійснювати знищення та утилізацію неякісних та небезпечних алкогольних напоїв.

Знищення проводилося за участю відповідної комісії, шляхом розливу рідини в ємності з наступним їх транспортуванням і знищенням на потужностях очисних споруд.

Як повідомляли Українські Новини,Служба безпеки України вилучила 48 тис. пляшок контрафактного алкоголю на суму близько 4 млн гривень в Рівному.

Раніше СБУ отримала дозвіл суду на знищення 72 тис. літрів контрафактного спирту в Києві.

Крім того, у Запоріжжі масово фальсифікували алкоголь зі спирту й ацетону.

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