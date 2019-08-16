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16 августа 2019, пятница, 09:32 528
Силовые структуры 2019-08-16T09:44:13+03:00
Українські Новини
В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона

В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона

Алкоголь. Фото: alcogolizm.com
Алкоголь. Фото: alcogolizm.com

Прокуратура Запорожской области начала досудебное расследование массового производства фальсифицированного алкоголя из денатурата (технического спирта с примесью ацетона) в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Расследование ведет группа сотрудников отдела прокурорского надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, неустановленные лица без наличия лицензии на право производства алкогольных напитков наладили процесс массового изготовления и сбыта алкогольных напитков в Запорожье и области.

Экспертиза установила, что изготавливаемый алкоголь не отвечает требованиям ГОСТУ, содержит механические примеси и денатурат-ацетон.

Досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство из недоброкачественного сырья (материалов), что представляют угрозу для жизни и здоровье людей, а также незаконный сбыт таких товаров, которое привело к отравлению людей или других тяжелых следствий).

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.

Также Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.

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