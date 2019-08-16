В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона

Прокуратура Запорожской области начала досудебное расследование массового производства фальсифицированного алкоголя из денатурата (технического спирта с примесью ацетона) в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nРасследование ведет группа сотрудников отдела прокурорского надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы.\r\nПо данным ведомства, неустановленные лица без наличия лицензии на право производства алкогольных напитков наладили процесс массового изготовления и сбыта алкогольных напитков в Запорожье и области.\r\nЭкспертиза установила, что изготавливаемый алкоголь не отвечает требованиям ГОСТУ, содержит механические примеси и денатурат-ацетон.\r\nДосудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство из недоброкачественного сырья (материалов), что представляют угрозу для жизни и здоровье людей, а также незаконный сбыт таких товаров, которое привело к отравлению людей или других тяжелых следствий).\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.\r\nТакже Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.