В Ровно изъяли контрафактного алкоголя на 4 млн гривен

Служба безопасности Украины изъяла 48 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 4 млн гривен в Ривне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники установили, что 3 жителей Ривне закупали суррогат у подпольных изготовителей в Черниговской области.

Сообщается, что дельцы хранили фальсифицированную продукцию в 8 арендованных складских комплексах в Ривне и сбывали товар под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона.

Во время обыска было изъято более 48 тыс. поддельных бутылок различной емкости готовых к продаже, более 2,5 тонн водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка и 800 литров спирта.

Ориентировочная стоимость поддельного товара составляет 4 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Также устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.

Как сообщали Українські Новини, СБУ получила разрешение суда на уничтожение 72 тыс. литров контрафактного спирта в Киеве.

Также в Броварах из подпольного цеха изъяли 4 тонны фальшивого "элитного" алкоголя.