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26 лютого 2020, середа, 21:33 5
Суспільство 2020-02-26T21:53:15+02:00
Українські Новини
РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом

РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом

Ольга Фандорина
Коронавірус, РНБО, Группи ризику, захворюваність
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) за результатами аналізу та моделювання можливого варіанту розповсюдження коронавіруса COVID-2019 в Україні назвав групи ризику в розрізі вікової категорії. Про це повідомляє прес-служба РНБО в Facebook.

ЗА результатами моделювання в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%.

У зоні найбільшого ризику-літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

При цьому наголошується, що в зоні ризику знаходяться люди, які страждають захворюваннями дихальної системи та діабет.

Таблиця вікових категорій з ризиками захворювання коронавірусом. Фото: facebook.com/rnbouТаблиця вікових категорій з ризиками захворювання коронавірусом. Фото: facebook.com/rnbou

Також у ВООЗ розповіли про неочевидні небезпеки коронавіруса.

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