Через коронавірус на лінії розмежування з ОРДЛО введуть санітарні заходи

На кордоні з тимчасово окупованими територіями Донбасу українська сторона введе додаткові заходи санітарної безпеки через поширення коронавіруса. Про це прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми і представник України в Тристоронньої контактної групи Дарка Оліфер написала на своїй сторінці в Facebook. "Розпочато обговорення модальностей прийняття рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса", - написала прес-секретар. Також вона зазначила, що українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону Нагадаємо, що ТКГ обговорила загрозу поширення коронавіруса. Тим часом українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру.