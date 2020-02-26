Украинца в Китае проверяют на коронавирус из-за высокой температуры

В Китае на медосмотр отправлены 163 пассажира самолета из Южной Кореи, среди которых один украинец, после того, как на борту обнаружили пять человек с высокой температурой. Об этом сообщает издание Xinhua.

Самолет китайской авиакомпании прибыл в Вэйхай во вторник, 25 февраля, из южнокорейского города Инчхон.

163 пассажира рейса из Южной Кореи в город Вэйхай в китайский восточной провинции Шаньдун были отправлены на медосмотр после обнаружения у пяти из них высокой температуры.

Среди всех пассажиров 19 из них являются гражданами Южной Кореи, трое американцев, один украинец, а остальные – граждане КНР.

Пассажиры с температурой госпитализированы для определения диагноза и обсервации. Их национальность пока неизвестна.

Как сообщали Українські Новини, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.



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