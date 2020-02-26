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26 февраля 2020, среда, 18:38 57
Внешняя политика 2020-02-26T18:42:23+02:00
Українські Новини
ТКГ обсудила угрозу распространения коронавируса

ТКГ обсудила угрозу распространения коронавируса

Анна Рудык
ТКГ, Коронавирус, коронавирус в Европе, война на Донбассе
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) обсудила санитарно-эпидемиологические меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля над эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - написала она.

В продолжение работы над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) украинская сторона призвала Россию обеспечить режим прекращения огня, открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного комитета Красного Креста.

"Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка НВФ ОРЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе. Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - подчеркнула Олифер.

По ее словам, системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, но и отбрасывают назад процесс мирного урегулирования.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей Минских договоренностей по безопасности существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", - сказал Кучма.

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