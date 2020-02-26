Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну

Заробітна плата міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського за січень становила 11,6 тис. гривень, його заступників - від 39,6 тис. до 80,5 тис. гривень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Бородянський у січні отримав зарплату в сумі 11 653 гривень, його перший заступник Анатолій Максимчук – 39 600 гривень.

Зарплати заступників міністра Ірини Подоляк, Володимира Шумиліна, Олексія Сивирина, Світлани Фоменко становили 80 500 гривень.

Згідно з оприлюдненою на сайті уряду інформацією про зарплати членів Кабміну, зарплата Бородянського за січень становила разом з премією 54 477 гривень, з них 14 477 гривень - посадовий оклад і надбавки, 40 000 гривень – премія за січень.

Волночас, згідно з інформацією на сайті уряду про зарплати міністрів, за січень Бородянському нарахована премія в розмірі 40 000 гривень, яку мають намір виплатити в лютому.

Зазначається, що після утримання податків і зборів фактична сума до отримання становить 43 854 гривні.

В Telegram-каналі Бородянський зазначив, що міністерство працює на принципах максимальної прозорості та відкритості і буде публікувати дані про зарплату керівництва щомісяця на офіційному сайті міністерства.

"Щоб не поширювати фейки, досить користуватися офіційною інформацією, а не тиражувати брехню анонімних джерел" і сайтів "зливних бачків", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Бородянського за грудень 2019 становила 113 тис. гривень, його заступників - від 204,5 тис. до 248 тис. гривень, держсекретаря – 42,3 тис. гривень.

У ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього.