В Італії коронавірус забрав життя вже 12 осіб

Сьогодні, 26 лютого, в Італії кількість загиблих від китайського коронавірусу CОVID-2019 досягла 12. Про це повідомляє видання ANSA.

Так, повідомляється, що заражені 374 людини, 4 з яких - діти.

Зазначається, що останній на даний момент жертвою вірусу став 70-річний чоловік з Емілії-Романьї, громадянин Ломбардії, у якого раніше були хронічні захворювання.

Чотири дитини, заражені на коронавірус, також знаходяться в Ломбардії: 4-річна дівчинка, два 10-річних та 15-річний хлопчики.

Всього в Італії заражені 374 людини в 23 провінціях країни в регіонах Ломбардія, Венето, Емілія-Романья, П'ємонт, Тоскана, Трентіно-Альто-Адідже, Лігурія, Сицилія, Марку і Лаціо.

Директор Вищої ради охорони здоров'я Італії Франко Локателлі заявив, що тести на коронавірус тепер будуть доступні тільки для тих громадян, у яких проявилися симптоми CОVID-2019. Зараз же 95% зразків показали негативний результат.

Як повідомляли Українські Новини, українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру.

Тим часом від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19, померли 2762 людини. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб. В усьому світі кількість хворих становить 81002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.